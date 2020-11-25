Парки Москвы проведут онлайн-программу ко Дню матери

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тематическую онлайн-программу проведут с 26 по 29 ноября парки Москвы в честь Дня матери. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Парки департамента культуры приглашают москвичей подготовиться к празднику и отметить День матери в режиме онлайн. К 29 ноября для пользователей сети подготовили виртуальные выставки, мастер-классы и конкурсы. Программа будет проходить с 26 по 29 ноября на страницах московских парков в соцсетях", - говорится в сообщении.

Так, например, каждый желающий сможет присоединиться к конкурсу на лучшую фотографию с мамой. Для этого нужно сделать совместный снимок в одном из парков на севере Москвы: в зонах отдыха "Левобережье" и "Химки-2", парках "Северное Тушино" и "Дружба", а также парке Северного речного вокзала. Затем фотографию следует опубликовать на своей странице в социальных сетях и указать хештег #СМамойВСеверныхПарках. Конкурс организуют на страницах объединения северных парков в "ВКонтакте" и Instagram. Он продлится с 25 ноября по 6 декабря, победителя объявят 7 декабря в 18:00.

"Часть мероприятий праздничной программы парков будет посвящена помощи мамам. Так, "Царицыно" организует "Квартирник для мам". Это будет творческая встреча, на которой мамы смогут расслабиться, пообщаться, попеть песни, познакомиться друг с другом, а заодно обсудить планы "Детского Царицына" узнать, что прямо сейчас придумывает музей для малышей, какие программы разрабатывает, какие экскурсии готовит. Виртуальный квартирник начнется на платформе Zoom 29 ноября в 12:00. Подключиться к трансляции могут все желающие, для участия нужна предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

Столичные парки также помогают горожанам сделать оригинальные поздравления. Видео со стихами для мам может записать любой желающий. Прием роликов продолжается до 27 ноября включительно. Некоторые из них уже можно посмотреть на страницах Мосгорпарка в социальных сетях.