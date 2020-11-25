В Москве запустили Telegram-канал "Работа в правительстве Москвы"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Telegram-канал "Работа в правительстве Москвы" запустили в столице. Он будет регулярно публиковать актуальные вакансии, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В Telegram-канале "Работа в правительстве Москвы" теперь регулярно публикуют актуальные вакансии. Там же рассказывают о городских проектах, в которых можно принять участие. В канале появляются и советы HR-экспертов: например, как строить осознанную карьеру, чего точно не стоит говорить на собеседовании и как составить привлекательное резюме", - говорится в сообщении.

Канал ведут рекрутеры центра подбора персонала правительства Москвы, у которых налажено взаимодействие с организациями различных направлений столичного правительства. Найти подходящую вакансию могут не только специалисты с опытом, но и недавние выпускники: для них есть программа стажировки и другие карьерные проекты. Чтобы стать частью команды правительства Москвы, нужно отправить резюме, а затем пройти несколько этапов отбора. Сотрудники получат интересные задачи, конкурентную зарплату, возможности для профессионального развития, работу у надежного работодателя и смогут увидеть, как результаты их работы отражаются на жизни города.