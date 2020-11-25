Около 1 тыс. волонтеров-медиков стали участниками акции #МыВместе в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. волонтеров-медиков приняли участие в акции #МыВместе с момента ее старта в столице. Сейчас в больницах и поликлиниках Москвы оказывают помощь медицинским работникам более 200 добровольцев, рассказал в среду ТАСС директор ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.

"Волонтеры-медики одними из первых среди добровольческого сообщества вступили в борьбу с пандемией. Уже с первых дней команда московского регионального отделение "Волонтеры-медики" мобилизовала студентов медицинских вузов, предложив оказывать посильную помощь старшим коллегам - врачам и медперсоналу учреждений здравоохранения, которые принимали пациентов с коронавирусом. Всего с момента старта акции у нас было зарегистрировано 1 тыс. волонтеров-медиков, а сейчас в учреждениях Москвы помогают более 200",- сказал Покровский.

Он добавил, что в своих соцсетях "Мосволонтер" неоднократно публиковал истории о волонтерах, которые находились на передовой во время пандемии. "Невозможно забыть фотографии, на которых уставшие, но довольные лица волонтеров с глубокими следами от защитных масок и очков. Я считаю, что это реальные герои нашего времени. И мы гордимся, что сегодня мы вместе и все - волонтеры Москвы", - добавил Покровский.

По данным пресс-службы ресурсного центра, многие из медицинских волонтеров оказывают непрерывную помощь врачам и пациентам уже около восьми месяцев.

О трудностях работы

В пресс-службе "Мосволонтера" добавили, что добровольцы столицы задействованы в помощи медицинскому комплексу в Коммунарке, в клинической больнице имени Виноградова, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, детской травматолого-ортопедической больнице, городских поликлиниках.

Одним из главных мест борьбы с коронавирусной инфекцией остается городская больница №40 в Новой Москве. Там, как и в других учреждениях, с конца марта медицинские волонтеры вместе с врачами борются за жизни пациентов. В числе первых добровольцев, которые откликнулись на призыв медперсонала о помощи, стал активист московского регионального отделения "Волонтеры-медики" Владимир Никольский - студент второго курса МГМСУ им. А. И. Евдокимова. За два месяца он оказал порядка 450 часов волонтерской помощи в больнице в Коммунарке.

"Работа в СИЗах очень непростая. Очки постоянно запотевают, в респираторах душно, хочется пить, а две-три пары перчаток создают неудобства при выполнении процедур. Но при взгляде на врачей, которые сутками не покидают рабочие места все наши неудобства отходили на второй, а то и на третий план", - рассказал он ТАСС.

По слова Никольского, за время оказания помощи врачам он научился некоторым лайфхакам, которые помогают облегчить нахождение в такой экипировке. Например, чтобы очки не запотевали, их предварительно можно обработать мылом или гелем для УЗИ.

"Во время пандемии активно росло число тяжелых больных. Я помогал в отделении реанимации, где время измеряется не минутами, а секундами, где все работает как часы, - добавил Никольский. - Мне посчастливилось стать частью этого механизма. Не было ни одного человека, который бы сказал мне, что я слишком молод и направил бы в другое отделение. Каждый сотрудник старался поделиться со мной богатым опытом работы с реанимационными больными".

Он добавил, что нельзя описать словами тот восторг, когда можешь говорить с пациентом, жизнь которого еще несколько дней назад висела на волоске.

На данный момент Владимир Никольский продолжает помогать больнице в качестве волонтеров акции #МыВместе. Кроме того, он является координатором движения волонтеров-медиков НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Под его руководством более 40 добровольцев ежедневно помогают врачам и пациентам в лечебном учреждении.

"Красная зона"

Во время пандемии волонтеры-медики задействованы не только в приемных и реанимационных отделениях, но и в "красных" зонах. Так, например, волонтер и студент шестого курса Первого медицинского им И. М. Сеченова Максим Сучков с начала пандемии помогает в больнице Коммунарке.

"В моем представлении, "красная зона" - это место максимально-высоких медицинских технологий и профессионализма. А уверенность в современных СИЗ позволила мне реализовать мой выбор. На данный момент, во вторую волну, ежедневно в больнице, занимаюсь тем, что координирую помощь волонтеров. Распределяю трудовой ресурс и направляю людей по потребностям, которые ежедневно формируются отделениями и руководством больницы", - рассказал ТАСС Сучков.

По его словам, опыт весны позволил ему хорошо разобраться в устройстве больницы, что помогает быстро ориентироваться. "На данный момент волонтеры не выполняют медицинских или сестринских манипуляций, их деятельность сконцентрирована на административной деятельности в "зеленой" зоне и помощи врачам в "красной". Например, опрос пациентов, помощь в регистрации анализов, ведение и заполнение бланков, транспортировка биоматериалов", - сказал Сучков.

Он добавил, что помощь волонтеров все сейчас так же востребована, как весной.