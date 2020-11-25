Новая станция "Серп и молот" объединит МЦД-2, МЦД-4 и Московское метро

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новая железнодорожная станция "Серп и молот" свяжет два Московских центральных диаметра и столичную подземку, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги.

"Строителям предстоит реконструировать пять путепроводов и мост через реку Яузу. Платформы станции Москва-Товарная-Курская будут перенесены на станцию "Серп и молот". Таким образом, "Серп и молот" станет общей станцией, связывающей МЦД-2 и МЦД-4. На ней планируется построить четыре новые платформы, пассажирский конкорс с эскалаторами, лифтами, кассами и турникетами", - сказали в пресс-службе.

ОАО "РЖД" продолжает масштабную реконструкцию участка Курский вокзал - Москва-Товарная-Курская - Нижегородская (Карачарово), которая позволит связать МЦД-2 "Нахабино - Подольск", будущий МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожная" и метрополитен. Для увеличения пропускной способности участка и обеспечения движения в тактовом режиме на участке Курский вокзал - Москва-Товарная-Курская будут построены еще три пути. Таким образом, их количество увеличится до восьми.

"После реконструкции станция "Серп и молот" станет мощным транспортным хабом в Центральном округе Москвы, благодаря которому пассажиры смогут сделать удобную пересадку с одного диаметра на другой, а также перейти на станции метрополитена или воспользоваться другими видами городского транспорта", - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время на Курском вокзале ведется строительство новых платформ и распределительного подземного вестибюля общей площадью почти 6 тыс. кв. м. Одновременно ведутся работы по подготовке земляного полотна для укладки путей вдоль строящихся платформ.

"Для разгрузки Курского вокзала и его дальнейшего развития под проекты МЦД-2 и МЦД-4 часть поездов дальнего следования, следующих через Москву транзитом, будет перенаправлена на строящийся транспортно-пересадочный узел Черкизово МЦК. Завершить реконструкцию планируется до конца 2024 года", - заключили в пресс-службе.