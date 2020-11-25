В Москве запустили онлайн-проект с историями о Северном речном вокзале

МОСКВА, 25 ноября. ТАСС/. Музей транспорта Москвы запустил онлайн-проект с историями о Северном речном вокзале. Видеоролики доступны на официальном сайте учреждения, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе музея.

"Музей транспорта Москвы запускает видеоинсталляцию "Легенды СРВ". Экспозицию можно увидеть онлайн на сайте музея, а также в поп-ап пространстве на Северном речном вокзале. Партнером проекта выступил музей Москвы", - сказал собеседник агентства.

Основой новой видеоинсталляции стали легенды Северного речного вокзала.

"Актеры театра и кино Александра Ревенко, Павел Артемьев, Никита Ефремов, Ирина Мартыненко, Марк Тишман, Мириам Сехон и Филипп Григорьян опровергают мифы и рассказывают истории, связанные с памятником советского ар-деко, пространством СРВ. Сюжеты для видеозарисовок собрала команда Музея Москвы. Его сотрудники отобрали из архивов городские мифы и факты о портовом комплексе", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора Музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, видеоинсталляция "Легенды СРВ" посвящена не столько историческому облику и архитектурным особенностям вокзала, сколько людям, которые создавали историю СРВ, настоящим героям легенд и мифов, связанных с вокзалом. "Бывшие сотрудники, строители, первые посетители - именно они в конце концов делились услышанным и увиденным, составляли "словесные документы" в архивах памяти города и писали историю Северного речного вокзала", - добавила она.

В проект также вошли хроники из Российского государственного архива кинофотодокументов, кадры современных съемок уже отреставрированного вокзала и видеоистории, рассказанные актерами театра и кино. Среди них можно найти самые разнообразные сюжеты: от конспирологических теорий о кремлевской звезде на шпиле вокзала до любопытного эпизода с выращиванием тропических пальм на берегу Химкинского водохранилища.

О музее

Музей транспорта Москвы обладает крупнейшим собранием раритетной пассажирской техники на всей территории бывшего СССР. В фондах Музея находятся почти 400 экземпляров различных марок легковых и грузовых автомобилей, такси, трамваев, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, а также легендарные полуторки и трехтонки, персональные машины советских руководителей, уникальные коллекции автомобилей АЗЛК и ГАЗ.

Инсталляция "Легенды СРВ" станет второй экспозицией в поп-ап пространстве Музея транспорта Москвы на территории Северного речного вокзала. Она продолжит идею создания проектов, связанных с неожиданными ролями вокзала и значением места в жизни города и страны, историей речного и морского транспорта.