Исследование: более 50% москвичей используют общественный транспорт для поездок по городу

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Больше половины жителей Москвы чаще всего выбирают общественный транспорт для передвижения по городу. Личный автомобиль выбирают 20,4% москвичей, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленного в среду на пресс-конференции ТАСС.

Так, отвечая на вопрос о том, каким транспортом жители чаще всего пользуются в своих поездках по городу, 50,7% отметили общественный транспорт. При этом 25,2% в равной мере выбирают как личный автомобиль, так и общественный транспорт, и лишь 3,7% отметили другое. Личный автомобиль чаще всего выбирают мужчины - 22,7% (против 18,3% среди женщин), а вот общественным транспортом чаще пользуются женщины - 53,3% против 47,7%.

Самым популярным видом общественного транспорта стало метро - 95,3%, на втором месте автобусы - 86,1%, на третьем такси - 63,5%. Далее следуют троллейбусы - 50,5%, Московское центральное кольцо - 42,7%, маршрутное такси - 42,5% и трамваи - 40,9%.

Наиболее значимым направлением развития сети общественного транспорта Москвы москвичи посчитали постройку новых линий метрополитена - 30,7%, на втором месте расширение старых линий - 25,6%. Постройка новых дорог и магистралей заняла третье место - 29%, а на последнем оказалась организация новых маршрутов наземного транспорта - 17,6%.

При этом, по мнению почти половины жителей столицы (48,8%), улучшить транспортную ситуацию в Москве в первую очередь поможет создание рабочих мест в Подмосковье. На втором месте оказалась мера по строительству новых дорог, развязок и расширению магистралей - 38,6%. За ней следует строительство новых станций метро и второго кольца подземки - 34%.

В целом большинство москвичей считают, что для того, чтобы город стал удобнее, в Москве в первую очередь необходимо строить больницы и поликлиники - 53,7% против 40,7% в 2019 году. На втором и третьем месте детские сады - 47,9% (36,1% годом ранее), а также детские поликлиники - 45,6% (против 25,7%). Далее следуют школы - 43,3%, спортивные центры - 41,4%, дороги и транспортные развязки - 37,8%, бассейны - 35%, станции метро - 26,6% и транспортно-пересадочные узлы - 20,8%.

Об опросе

Общемосковский опрос по теме "Отношение москвичей к градостроительной политике в столице" проведен в ноябре 2020 года. Общая выборка составила 1 200 респондентов - жители всех административных округов Москвы старше 18 лет. Метод - телефонный опрос. Проведен по заказу компании "Мосинжпроект". При доверительной вероятности в 95% ошибка выборки составляет не более 3%.