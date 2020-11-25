В Москве закупят 204 новых трамвая в 2021-2022 годах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Около 110 новых трамваев "Витязь-Москва" "Синара" и "Львенок" поступят в столицу в следующем году. Всего на 2021-2022 закуплено 204 трамвая на сумму 33 млрд рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Столица планирует приобрести 204 новых трамвая, из них 74 модели "Витязь-Москва", 90 моделей "Синара", а также 40 односекционных трамваев "Львенок". В следующем году по Москве начнут курсировать новые 109 трамваев. Поставка остальных распланирована до 2022 года, сумма контракта на закупку - 33 млрд рублей, включая контракт жизненного цикла на 30 лет", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в 2017-2020 годах Москва закупила 390 новых трамваев "Витязь" на общую сумму 78 млрд рублей с учетом контракта жизненного цикла на 30 лет. По этому контракту поставщик обязуется обслуживать и ремонтировать трамваи в течение всего срока эксплуатации, пояснили в ГУП "Мосгортранс".

Новые трехсекционные низкопольные трамваи "Витязь-Москва" с плавным и бесшумным ходом впервые вышли на столичные маршруты в 2017 году. Они ходят по 25 маршрутам на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе, юге и в центре города.

Благодаря особой конструкции тележки трамваи "Витязь-Москва" двигаются практически бесшумно. Их максимальная вместимость - 260 человек, мест для сидения - от 60. Трамвай оснащен климат-контролем, спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Как сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, в 2023 году на линиях можно будет увидеть только транспорт нового поколения. Сейчас в столице насчитывается более 450 современных трамваев.