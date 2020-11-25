МЧС проведет дезинфекцию Пассажирского вагонного депо в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты МЧС проведут дезинфекцию в здании Пассажирского вагонного депо в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"26 ноября 2020 года МЧС России проведет специальную санитарную обработку в здании Пассажирского вагонного депо, расположенного по адресу: Комсомольская площадь, дом № 3/32", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что специалистами отряда "Лидер" будут выполнены работы по дезинфекции внутренних помещений депо. Общая площадь составит 15 тыс. кв. м.

Специалисты МЧС неоднократно обрабатывали вокзалы Москвы в период пандемии коронавируса. Подобные мероприятия министерство проводит также по всей стране, включая соцобъекты, транспортную инфраструктуру, образовательные и иные учреждения и собственные объекты.