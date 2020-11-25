Павильон "Ластоногие" откроют в Московском зоопарке к лету 2021 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке введут в эксплуатацию летом 2021 года в преддверии проведения конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (ВАЗА) в столице. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На сегодняшний день все подготовительные работы проведены. Приступаем к строительству основных конструкций. <...> Готовимся построить данный объект к лету следующего года, потому что планируется в Москве на следующий год провести Всемирную конференцию зоопарков и аквариумов", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что специальные условия в новом павильоне будут созданы для белуг. Для них построят водоем с морской водой, глубина которого составит шесть метров.

Кроме этого, в павильоне построят бассейны для сивучей, моржей, северных морских котиков и тюленей. У павильона два основных назначения - культурно-зрелищное и научно-просветительское.

Основанный в 1864 году Московский зоопарк является одним из старейших в Европе и входит в десятку самых посещаемых зоопарков мира (до 3,8 млн человек в год).

Сейчас в Московском зоопарке содержится более 8 тыс. животных, относящихся к более чем тысяче видов мировой фауны. Некоторые виды разведены специалистами зоопарка впервые в мире. Зоопарк является членом Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA, EAZA), Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными организациями всего мира.

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