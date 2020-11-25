Около 1,5% гостей заведений Москвы уведомили о возможном контакте с больным коронавирусом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка 1,5% гостей заведений Москвы, подключившихся к системе регистрации посетителей, получили уведомления о возможном контакте с заразившимся коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС в среду первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"На данный момент в системе зачекинились 2,1 млн человек. Около 1,5% из них получили смс-уведомления, что им необходимо провериться на коронавирусную инфекцию, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что к новой системе в Москве подключились более 4,1 тыс. организаций. В общей сложности в городе QR-коды для посетителей ввели свыше 8,3 тыс. отдельных мест.

Система чекинов заработала 19 октября в ночных заведениях Москвы, с 5 ноября она была распространена на здания правительства столицы, а с 12-го - на все городские префектуры и управы. Власти рекомендовали использовать систему регистрации всем организациям, чья деятельность связана с личным присутствием граждан, как для посетителей, так и для сотрудников.