В Москве оштрафовали женщину, посадившую за руль внедорожника ребенка

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Женщина, которая посадила ребенка за руль внедорожника на Каширском шоссе в Москве, оштрафовали на 3 тыс. рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

Ранее в Интернете появился видеоролик, на котором видно, как женщина, управляя автомобилем Land Rover, перевозила ребенка у себя на руках. "Госавтоинспекцией города Москвы изучено видео и инициировано административное расследование, в ходе которого установлены предполагаемый водитель, управлявший иномаркой - 37-летняя местная жительница, а также время и место совершения административного нарушения - Каширское шоссе, дом 78", - сказали в управлении.

Женщину пригласили в отдел полиции, где она полностью признала свою вину. "В отношении нее вынесено постановление по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ ("Нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения") и наложен административный штраф в размере 3 тыс. рублей", - добавили в ГИБДД.

Кроме того, сотрудники полиции провели с водителем профилактическую беседу о недопущении нарушения правил дорожного движения.