Рождественский фестиваль "Адвент" откроется в Москве редкими сочинениями русского барокко

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вокальный ансамбль Intrada 29 ноября исполнит редкие примеры русского барокко XVII-XVIII веков на открытии Международного Рождественского фестиваля "Адвент". Об этом сообщила в среду пресс-служба организатора.

"В первой части концерта будут представлены премьеры музыки русского барокко - сочинения, которые не звучали на протяжении столетий, были найдены в музейных архивах (в частности, Синодальном певческом собрании Государственного Исторического музея), расшифрованы и подготовлены для исполнения", - рассказали организаторы.

Так, гости вечера познакомятся с творчеством Василия Гусева - мастера рубежа XVII - XVIII веков, известного всего по двум партитурам. Сочинение "Слава и ныне. Единородный Сыне" Василия Титова - центрального композитора эпохи русского барокко - также зазвучит впервые за несколько столетий.

Кроме того, в программе "Русское Рождество: хоровая духовная музыка от строчного пения до XX века" прозвучат сочинения Чайковского, Рахманинова, Свиридова, Стравинского и Шнитке и состоится российская премьера двух частей из хорового концерта эстонского композитора Галины Григорьевой.

Фестиваль "Адвент" в седьмой раз пройдет в Евангелическо-лютеранском соборе Святых Петра и Павла в Москве. "Сейчас в непростое для всех время важно дарить людям надежду, нести свет и радость. Музыка, особенно духовная, способна врачевать души, дарить столь сегодня необходимые положительные эмоции. Поэтому мы решили не отменять фестиваль "Адвент", который будет проходить с соблюдением необходимых мер безопасности", - отметил художественный руководитель фестиваля, дирижер Олег Романенко.

В афише смотра также программа "Европейское Рождество: орган и голос" и вечера музыки Генделя и Баха.