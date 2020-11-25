Пешеходный мост и дополнительный вход откроют в середине 2021 года в Московском зоопарке

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пешеходный мост, который соединит старую и новую территории Московского зоопарка, а также дополнительный вход со стороны станции метро "Баррикадная" введут в эксплуатацию в середине 2021 года. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Мы реализуем проект - строительство пешеходного перехода между старой и новой территориями. У нас пешеходный переход между двумя территориями был всего 4,5 м, а после строительства пешеходный переход будет шириной 10 м. Мы предусматриваем по всем современным требованиям пандусы с углом наклона, который будет комфортный для маломобильных групп населения, мам с колясками", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что новый мост по форме будет напоминать закручивающуюся морскую волну, такого эффекта удастся достигнуть благодаря декоративным ограждающим конструкциям из алюминиевых сплавов.

"Также мы на сегодняшний день строим вход в зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная", - добавил Загрутдинов.

По его словам, пешеходный мост и дополнительный вход в зоопарк введут в эксплуатацию в середине следующего года.

В раздаточном материале уточняется, что новый дополнительный вход будет состоять из двухэтажного павильона, внутри которого разместят билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, образовательный центр, где зоопарк сможет проводить культурно-просветительные мероприятия.