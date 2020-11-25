В Москве построят 11 пешеходных переходов через ж/д пути до 2023 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Одиннадцать пешеходных переходов построят через железнодорожные пути в столице до 2023 года, большинство из которых прилегают к первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Предполагается до 2023 года построить 11 пешеходных переходов через железную дорогу. Десять пешеходных переходов построят через МЦД-1 и МЦД-2, один пешеходный переход - в районе Щербенки", - сказал Загрутдинов.

21 ноября 2019 года открыли движение по первым двум Московским центральным диаметрам - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино - Подольск).

С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления Московской железной дороги. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей и более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.