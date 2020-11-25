Общественники готовы поддержать создание приложения для женщин, столкнувшихся с насилием

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Общественники поддержат предложение уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой о создании мобильного приложения для женщин, которые столкнулись с домашним насилием. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе благотворительного фонда "Женщины за жизнь".

Ранее сообщалось, что с предложением создать приложение для женщин выступила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева 25 ноября в ходе международной онлайн-конференции, посвященной проблеме домашнего насилия.

"Для нас, как для фонда, который поддерживает женщин в ситуации репродуктивного выбора, ценны любые виды возможной поддержки. Важно понимать, что склонение к прерыванию беременности - это тоже форма домашнего насилия, а именно - психологического. Мы с удовольствием поддержали бы предложение уполномоченного по правам человека по городу Москве и поделились экспертизой в этом вопросе. Особенно остро актуален вопрос сейчас, когда во время непростой эпидемиологической ситуации дистанционные формы коммуникации вытесняют традиционные", - рассказала руководитель фонда Наталья Москвитина.

По ее словам, они готовы поддержать любой способ оказания эффективной помощи женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. "Приложение можно было дополнить картой государственных и некоммерческих организаций, где женщины получают помощь", - рассказала Москвитина.

Она добавила, что ежедневно в фонд обращаются женщины, которых домашние склоняют к аборту.