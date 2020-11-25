Медорганизации Москвы получили доступ к аналитической базе данных Scopus

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский фонд фундаментальных исследований предоставил московским медицинским организациям сублицензионный доступ к базе аналитических данных Scopus. Об этом ТАСС сообщили в НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы (НИИОЗММ ДЗМ).

"НИИОЗММ ДЗМ добился предоставления московским учреждениям здравоохранения сублицензионного доступа к всемирно известной реферативной и аналитической базе данных Scopus издательства Elsevier, содержащей более 75 млн записей в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины, а также более 39 млн патентных записей от пяти мировых патентных ведомств. Доступ предоставил Российский фонд фундаментальных исследований", - сказали в НИИ.

Там отметили, что все организации, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, получают в текущем году в формате централизованной подписки доступ к ресурсу Scopus с рабочих станций, расположенных в корпоративной сети столичного здравоохранения, по ссылке https://www.scopus.com/. Можно также получить доступ к ресурсу, зайдя в раздел "База знаний врача" на сайте НИИОЗММ ДЗМ.

База данных Scopus обеспечивает наиболее полный обзор глобальной научной информации, в том числе в области медицины, позволяя получить доступ к ключевым мировым исследованиям и тенденциям в интересующих предметных областях.

"Scopus также используется для отслеживания цитируемости научной литературы со встроенными инструментами анализа и визуализации данных статей, опубликованных в 24 тыс. научных изданий", - добавили в НИИ.