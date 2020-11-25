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В Москве в ближайшие часы ожидаются понижение температуры и гололедица

В частности, в Зеленограде и ТиНАО до утра 26 ноября прогнозируется туман с видимостью 300-800 м
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. МЧС России распространило экстренное предупреждение о понижении температуры и гололедице в ближайшие часы в Москве. В Зеленограде и Новой Москве до утра четверга ожидается туман с видимостью 300-800 м. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В Троицком и Новомосковском административных округах и Зеленоградском административном округе города Москвы в период с 21:00 мск 25 ноября до 10:00 мск 26 ноября ожидается туман с видимостью 300-800 м. С 19:00 мск 25 ноября в Москве ожидаются переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, гололедица", - сказал собеседник агентства.

В главке МЧС в связи с непогодой предупредили, что, управляя автомобилем, следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Рекомендуется избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. В тумане при движении по краю дороги пешеходу нужно обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

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