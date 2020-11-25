Серия билетов "Тройка" с изображениями заповедников появится в кассах метро Москвы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тематические транспортные карты "Тройка" с изображениями заповедников России появятся в кассах столичной подземки. Первые 10 тыс. карт из этой серии с изображением Катунского заповедника поступили в продажу, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Красота природы на вашем проездном: в московском метро выйдет целая серия "Троек" с заповедниками России. Это наш совместный проект с Минприроды. В первом "выпуске" - Катунский заповедник из высокогорья Центрального Алтая, его территория внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сообщается в публикации.

Там уточняется, что тираж "заповедных" "Троек" - 10 тыс. экземпляров. Приобрести их можно в кассах центральных станций московского метрополитена.

"У всех наших пассажиров есть возможность увидеть заповедник в миниатюре - переходите по QR-коду на карте и на сайте экотуризма РФ узнавайте больше об этом и других заповедниках нашей страны", - заключается в публикации.