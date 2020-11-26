В технополисе "Москва" начнут производить вакцину от коронавируса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Дополнительную площадку по производству вакцины против коронавируса создадут в особой экономической зоне "Технополис "Москва", в ближайшее время ее планируют оснастить всем необходимым оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, там начнет работу завод компании "Р-Фарм".

По его словам, площадку для производства препарата "Спутник V" позволили в минимальные сроки подготовить возможности особой экономической зоны. Площадку подготовили всего за месяц, работа велась в круглосуточном режиме. Производство будет занимать площадь около 20 тыс. кв. м и позволит создать дополнительно около 400 новых рабочих мест. В настоящий момент работы практически завершены, скоро производитель приступит к оснащению площадки оборудованием.

В пресс-службе отметили, что для подготовки площадки были мобилизованы значительные рабочие силы, ресурсы и техника. Оперативно возведен каркас наружных стен, выполнена антикоррозионная обработка и огнезащита металлоконструкций, смонтирован наружный ограждающий периметр и балочная клетка, а также возведена технологическая площадка под размещение вентиляционного оборудования и ряд вспомогательные помещений. На завершающем этапе находится хладоцентр для обеспечения производства и инженерных систем холодом. Его площадь составит примерно 800 кв. м.

"Заявленные производителем мощности потребовали также проведения дополнительных работ по обеспечению предприятия энергоресурсами. Силами сотрудников АО "Мосгаз" на территории особой экономической зоны в рекордно короткие сроки возведена котельная", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. По его словам, главные аргументы в пользу выбора при возведении газовой котельной - высокая производительность, экологичность и многоступенчатая система безопасности. В течение месяца проложили около 700 м трассы газопровода в траншее, бестраншейным и надземным способом, завершили монтаж эстакады трубопроводов пароснабжения, проложили трассу воздухоснабжения, ведутся работы по устройству компрессорной.

По словам генерального директора "Р-Фарм" Василия Игнатьева, на площадке завершаются финальные монтажные работы. Специалисты работают с опережением графика и рассчитывают, что уже в январе производство будет запущено. Комплекс "Р-Фарм" станет одной из ключевых площадок по производству российской вакцины "Спутник V".