В Москве продлили режим самоизоляции для групп риска

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы продлили до 15 января режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также удаленную работу для 30% сотрудников предприятий. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Мы приняли решение продлить меры противодействия распространению коронавируса, срок действия которых истекает 29 ноября 2020 года. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым до 15 января 2021 года: москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома, предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала, будут закрыты городские досуговые учреждения для детей", - написал мэр.

В новость внесены изменения (9:12 мск) - добавлены подробности по тексту.