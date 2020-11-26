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Пандемия COVID-19
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В Москве продлили режим самоизоляции для групп риска

Москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны оставаться дома до 15 января
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы продлили до 15 января режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также удаленную работу для 30% сотрудников предприятий. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Мы приняли решение продлить меры противодействия распространению коронавируса, срок действия которых истекает 29 ноября 2020 года. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым до 15 января 2021 года: москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома, предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала, будут закрыты городские досуговые учреждения для детей", - написал мэр.

В новость внесены изменения (9:12 мск) - добавлены подробности по тексту. 

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Пандемия COVID-19
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