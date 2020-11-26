Собянин заявил, что действующие в Москве ограничения позволяют избежать полного локдауна

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Принятые в Москве ограничительные меры в связи с коронавирусом позволяют избежать весеннего сценария, когда в городе пришлось ввести локдаун для противодействия распространению инфекции. Об этом сообщил в четверг в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник - в малом домашнем кругу", - отметил он.

"Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся", - подчеркнул Собянин.

Власти Москвы также отметили, что не видят необходимости вводить в городе дополнительные ограничения из-за коронавируса, ситуация начинает сглаживаться.

"Конечно, в октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста, но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой, - подчеркивает мэр. - Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением".