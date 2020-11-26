В Москве за сутки госпитализировали 1 759 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Врачи за сутки госпитализировали в Москве 1 759 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ в больницах находятся 437 человек. Об этом в четверг сообщил оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице подтверждено 6 075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 759 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 437 человек", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе уточнили, что 12,3% среди заболевших - дети, 41,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% - от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,3% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Штаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.