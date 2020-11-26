В Москве из ковидной больницы сбежал подросток

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Шестнадцатилетний подросток сбежал из Центра реабилитации зараженных коронавирусом на юге Москвы, где он находился на лечении. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение из Центра реабилитации инвалидов "Царицыно", который оборудован под обсерватор для зараженных коронавирусом, о том, что вечером 25 ноября самовольно покинул медицинское учреждение находившийся на лечении несовершеннолетний 2004 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, местонахождение подростка устанавливается. Сотрудники полиции по данному факту начали проверку.