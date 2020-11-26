Более 18 тыс. документов для оформления статуса "Многодетная семья" подано в МФЦ в Москве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 18 тыс. документов с начала года было подано в МФЦ Москвы на получение статуса "Многодетная семья". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе центров "Мои документы".

"Если в семье появился третий или последующий ребенок, родители могут воспользоваться жизненной ситуацией "Многодетная семья". После получения статуса многодетной семьи в электронном виде на портале mos.ru другие важные документы оформляются одним пакетом за одно посещение офиса "Мои документы". За 2020 год сотрудники центров госуслуг приняли более 18 тыс. пакетов документов. В комплект услуг входит выдача удостоверения многодетной семьи города Москвы в бумажном виде, социальной карты, парковочного разрешения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что такой услугой за аналогичный период прошлого года воспользовались 24,5 тыс. человек.

"Получить полный комплект документов для новорожденного родители могут в центрах госуслуг одним пакетом в рамках жизненной ситуации "Рождение ребенка". Вместе со свидетельством о рождении туда можно включить СНИЛС, полис ОМС, регистрацию ребенка по месту жительства, а также оформление заграничного паспорта с пятилетним сроком действия. При необходимости в комплект войдут свидетельство об установлении отцовства и сертификат на материнский (семейный) капитал. С начала года услугой воспользовались более 48 тыс. человек, а в 2019 году ею воспользовались более 83 тыс.", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что чаще всего в этом году данной услугой пользовались жители районов Кузьминки, Южное Бутово и Марьино.