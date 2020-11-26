Работу 175 объектов Москвы приостановили за несоблюдение противоэпидемических мер

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Деятельность 175 объектов приостановлена в Москве с сентября из-за несоблюдения мер против коронавируса, сообщается в четверг на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Всего с сентября 2020 года за невыполнение противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, на основании административных дел, возбужденных специалистами управления, уже вынесено около 1,4 тыс. штрафов на сумму более 18 млн рублей. Деятельность 175 объектов, где были выявлены грубые комплексные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, представляющие реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, приостановлена", - говорится в сообщении.

Всего с момента выявления первых случаев новой коронавирусной инфекции на соблюдение противоэпидемических мероприятий было проверено 15,5 тыс. объектов, за выявленные специалистами управления нарушения наложено около 3 тыс. штрафов на сумму 35,8 млн. рублей, деятельность 326 объектов была приостановлена. В связи с ухудшением 15 сентября эпидемиологической обстановки в Москве и ростом числа заболевших столичным управлением был усилен контроль мест массового скопления людей. Проверки проводят 384 специалиста управления Роспотребнадзора во взаимодействии с департаментом торговли и услуг, государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, объединением административно-технических инспекций.

"Обследовано около 4 тыс. объектов: торговых центров с фудкортами, гипер- и супермаркетов, иных объектов торговли и услуг, театров и кинотеатров, вузов, школ, медицинских организаций, спортивных объектов, в том числе стадионов во время проведения спортивных мероприятий, крупных фитнес-центров, аквапарков, промышленных предприятий, объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, кальянных, хостелов и др. В ходе обследований выявлялись факты невыполнения организациями действующих санитарных правил, постановлений главного государственного санврача РФ, рекомендаций Роспотребнадзора для объектов различного профиля (торговли, сферы услуг, транспорта, спорта, культуры и др.), предписаний управления о выполнении профилактических мероприятий, изданных с учетом эпидемиологической обстановки в городе на основании рекомендаций Роспотребнадзора, а также указов мэра Москвы, направленных на предотвращение распространения COVID-19", - сообщается на сайте.

Основные нарушения

Среди основных нарушений значатся отсутствие запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, санитайзеров с антисептиками для рук, несоблюдение норм социального дистанцирования, непринятие мер по выявлению лиц с признаками респираторных инфекций, в том числе путем бесконтактной термометрии. Кроме того, выявлено невыполнение требований по тестированию сотрудников на коронавирус, отсутствие контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима сотрудниками и посетителями объектов, невыполнение требований по обеззараживанию воздуха и обеспечению эффективной работы системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

"Кроме этого по факту невнесения в ЕПГУ результатов тестирования на новую коронавирусную инфекцию после возвращения из-за рубежа регулярными авиарейсами в течение трех суток после возвращения на граждан было составлено более 2 тыс. протоколов об административном правонарушении, по которым судами уже наложено 335 штрафов на сумму более 4,2 млн рублей. Контроль за соблюдением на территории Москвы противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, будет продолжен", - отметили в управлении Роспотребнадзора.

В новость были внесены изменения (13:35 мск) - добавлены подробности по тексту.