МЧС продезинфицировало от вирусов пассажирское вагонное депо в Москве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции провели дезинфекцию пассажирского вагонного депо в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Специалисты провели санитарную обработку административного здания депо, цеха периодического ремонта, внутренних помещений, а также мест общего пользования общей площадью 15 000 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что для обработки помещений был использован водный раствор хлоркислородных соединений. Он предназначен для борьбы с вирусами и бактериями. Данный раствор является эффективным в момент его нанесения - активный хлор оказывает разрушающее воздействие. "Меры предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - подчеркнули в главке.

Специалисты МЧС неоднократно обрабатывали вокзалы Москвы в период пандемии коронавируса. Подобные мероприятия министерство проводит также по всей стране, включая соцобъекты, транспортную инфраструктуру, образовательные и иные учреждения и собственные объекты.