Власти Москвы в ближайшее время рассмотрят вопрос о поддержке предприятий

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы рассмотрят обращения предприятий о поддержке из-за ограничительных мер и огласят свое решение в ближайшее время. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Москва-24".

"Мы, безусловно, рассмотрим обращения, которые начали уже поступать в адрес города от предприятий, в отношении которых были введены ограничения, и позицию на этот счет в ближайшее время выработаем", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности продления действующих или введения новых мер по оказанию поддержки пострадавшим отраслям.

Ефимов отметил особую роль штаба по защите бизнеса с начала пандемии коронавируса. "Штаб, безусловно, сыграл свою положительную роль. Мы оперативно в этом режиме еженедельно получали обратную связь от общественных организаций, представляющих интересы бизнеса, от депутатов Московской городской думы, от наших профильных органов власти - это позволило нам оперативно принять решение по мерам поддержки", - добавил он. Заммэра также указал, что на данный момент штаб трансформирован в Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов на территории Москвы.

"Совет по стратегическому развитию и реализации нацпроектов будет постоянно действующим инструментом для ответа на запросы бизнеса", - подчеркнул Ефимов.

Ранее по указу мэра Москвы Сергея Собянина была приостановлена работа ресторанов и клубов с 23:00 до 06:00. Ограничение введено с 13 ноября по 15 января в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 571 102 случая заражения. Выздоровели 428 418 человек, умерли 8 603.