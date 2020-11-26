Власти Москвы: подходы развития района ЗИЛа будут применять в новых проектах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Успешные подходы, разработанные при развитии района ЗИЛ-Юг на территории бывшего завода имени Лихачева в Москве, можно будет применить при других комплексных проектах города, сообщил в четверг главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на неформальном архитектурном совете.

"Этот опыт можно будет мультиплицировать на другие проекты, потому что ЗИЛ традиционно стал такой экспериментальной площадкой", - сказал Кузнецов при обсуждении предварительная концепция мастер-плана территории ЗИЛ-Юг. Он добавил, что ЗИЛ станет важным будущим городским центром, знаковым местом для Москвы.

Главный архитектор отметил важность вовлечения в обсуждение проекта экспертов. "Мне это очень нравится, когда мы постоянно поддерживаем дискуссию по важным городским площадкам и вместе вырабатываем решения и идеи для дальнейшего роста качества архитектуры, которое повсеместно, как отмечается, в Москве поднялось", - сказал он.

По словам Кузнецова, концепция мастер-плана территории ЗИЛ-Юг произвела на него глубокое впечатление. "Мне кажется, это тот уровень, который можно и нужно обсуждать, рассматривать и внедрять вообще дальше в те проекты, которые мы в городе делаем", - подчеркнул главный архитектор.

На неформальном архитектурном совете была представлена предварительная концепция мастер-плана территории ЗИЛ-Юг, разработанная голландским архитектурным бюро KCAP. Девелоперская группа "Эталон", которая займется застройкой территории, в сентябре запустила медиаплатформу Generation Zil для обсуждения развития этого района среди экспертов и жителей города. Проект реализуется при участии компании Citymakers, специализирующейся на развитии городских территорий.

Проект застройки территории завода имени Лихачева предусматривает освоение площадки в 109 га. Общая реализуемая площадь проекта превысит 1,5 млн кв. м. Перспектива освоения территории ЗИЛ-Юг рассчитана на несколько десятилетий. Девелопер "Эталон" планировал начать строительство первой очереди многофункционального жилого комплекса "ЗИЛ-Юг" в конце 2020 года и завершить первую очередь в 2023 году.