Вильфанд заявил, что последствия циклона "Таня" опасности для Москвы не представляют

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Последствиями циклона "Таня" в Москве в ближайшие дни станут гололедица и гололед. Особой опасности для столицы он не представляет, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Приближаясь к Скандинавии, "Таня" раздвоилась. Это значит, что уже два центра области низкого давления. Так что ничего опасного не видно. Все спокойно. Наиболее неблагоприятные его последствия пока что налипание мокрого снега, гололедица и гололед", - сказал он.

Однако, по словам Вильфанда, гололедица и гололед прогнозируются не слишком сильные, поэтому опасности не представляют.

"Если появится опасность, Росгидромет оперативно об этом сообщит. Может даже переименуем в "Татьяну", - добавил метеоролог.