{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики сообщили, что москвичей ожидают снег, дождь и отсутствие солнца до конца ноября

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, осадки будут умеренными

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Снег, мокрый снег, дождь, повышенная облачность, отсутствие солнца и однородный температурный фон ожидают Москву до конца ноября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца ноября погоду в Москве я бы назвал скучной. Циклоническая деятельность определяет облачную погоду с осадками во всех видах: и дождь, и снег, и мокрый снег. Но они будут умеренными <...> И солнца не будет", - сказал он.

По словам Вильфанда, температурный фон в ближайшие дни будет однородным и аномально теплым. Климатическая норма будет превышена на 4-5 градусов. "Температура все время будет болтаться около 0 градусов. Еще гололедица будет, но небольшая", - добавил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, субботу и воскресенье днем в Москве прогнозируется 0-2 градуса тепла, в понедельник - 1 градус мороза - 4 градуса тепла, во вторник и среду - 3 градуса мороза - 2 градуса тепла.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
Более 9 млн автомобилей проехало по трассе М-11 за год с ее открытия
По данным "Автодора", в среднем по трассе ежедневно проезжали 24 тыс. машин
Читать полностью