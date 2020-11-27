Синоптики сообщили, что москвичей ожидают снег, дождь и отсутствие солнца до конца ноября

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Снег, мокрый снег, дождь, повышенная облачность, отсутствие солнца и однородный температурный фон ожидают Москву до конца ноября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца ноября погоду в Москве я бы назвал скучной. Циклоническая деятельность определяет облачную погоду с осадками во всех видах: и дождь, и снег, и мокрый снег. Но они будут умеренными <...> И солнца не будет", - сказал он.

По словам Вильфанда, температурный фон в ближайшие дни будет однородным и аномально теплым. Климатическая норма будет превышена на 4-5 градусов. "Температура все время будет болтаться около 0 градусов. Еще гололедица будет, но небольшая", - добавил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, субботу и воскресенье днем в Москве прогнозируется 0-2 градуса тепла, в понедельник - 1 градус мороза - 4 градуса тепла, во вторник и среду - 3 градуса мороза - 2 градуса тепла.