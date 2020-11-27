Облачная погода, гололедица и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 27 ноября

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег и мокрый снег, местами гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит ноль - плюс 2 градуса. В ночь на субботу она может опуститься до нуля градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.