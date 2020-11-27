{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облачная погода, гололедица и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 27 ноября

Ночью температура может опуститься до нуля градусов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег и мокрый снег, местами гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит ноль - плюс 2 градуса. В ночь на субботу она может опуститься до нуля градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

Теги
Россия
Более 9 млн автомобилей проехало по трассе М-11 за год с ее открытия
По данным "Автодора", в среднем по трассе ежедневно проезжали 24 тыс. машин
Читать полностью