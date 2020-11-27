Более 88 тыс. заявок на доставку оформили сотрудники горячей линии в Москве за два месяца

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты горячей линии комплекса соцразвития Москвы за два месяца оформили более 88 тыс. заявок от горожан на получение соцуслуг во время пандемии. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Горячая линия возобновила прием заявок на социальные услуги от москвичей 26 сентября. За два месяца работы было оформлено 88 583 заявки на 93 303 услуги. Наибольшее количество заявок стабильно поступает из Южного административного округа 12 018 заявок и Северо-Восточного округа 10 495", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что одна заявка может содержать в себе запрос на несколько услуг одновременно: позвонивший может попросить доставить и лекарства, и продукты, и товары первой необходимости.

"Социальные работники уже выполнили более 87% всех заявок. При этом самыми популярными запросами москвичей остаются доставка льготных лекарств по рецепту, продуктов питания, а также доставка дров, которую осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства", - рассказал собеседник агентства.

По данным ведомства, больше всего заявок на покупку и доставку продуктов поступило из Северного административного округа 2 876, а на покупку и доставку рецептурных лекарств из Западного 3 559. Доставить твердое топливо для жилых и садовых домов без центрального отопления чаще всего просят жители Южного округа 6 347 заявок.

"Если вам нужна социальная помощь, вы можете обратиться на горячую линию по телефону 8 (495) 870-45-09. Заявки принимаются ежедневно с 08:00 до 21:00", - напомнил собеседник агентства.