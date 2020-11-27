В парках Москвы будет играть специальный зимний плейлист

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Зимний плейлист определили для парков Москвы. Всего в него вошли песни более 40 исполнителей, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом зимнем сезоне в парках Москвы сменится музыкальный репертуар. Для посетителей зазвучат композиции, победившие в проекте "Плейлист #МосАртист Музыка в парках". В плейлист вошли песни 43 исполнителей", - говорится в сообщении.

Отбор авторской музыки для московских парков проводили в десятый раз. До этого плейлист составляли для летнего сезона 2020 года. Тогда было получено 782 заявки.

"Даже в период временных ограничений концертной деятельности мы стараемся предоставить возможность проявить себя творческим коллективам и исполнителям не только из Москвы, но и из других регионов и даже стран. В проекте "Плейлист #МосАртист Музыка в парках" может принять участие любой желающий. Наш Московский продюсерский центр получил в этом сезоне рекордное за пять лет количество заявок - 1 091. Скоро лучшие песни зазвучат для посетителей парковых зон столицы наряду с давно известными и любимыми москвичами произведениями. Желаю всем победителям успеха у самой широкой аудитории", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культуры Александра Кибовского.

Принять участие в конкурсе мог любой музыкант. Заявки принимались с 7 октября по 1 ноября. Победителей определяли представители музыкальной индустрии, критики и другие эксперты.