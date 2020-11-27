Экспорт мясных продуктов из Москвы увеличился почти на 47%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Экспорт московских мясных продуктов за первые девять месяцев 2020 года составил $6,23 млн, что на 46,77 % выше показателя 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В 2018 году мировой объем потребления мясной продукции составлял 346 млн тонн. В 2019 году показатель увеличился на 1,1% и достиг отметки в 350 млн тонн. Столичный экспорт мясной продукции устойчиво растет последние три года: в 2018 году он вырос на 27,6%, в 2019 году показатель увеличился еще на 25,59% и составил $71,99 млн. Показатели девяти месяцев этого года также превышают показатели аналогичного периода 2019-го почти на 47%", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что почти половина экспорта приходится на мясо и субпродукты птицы. Эта часть составила $32,68 млн, она увеличилась на 112% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Основными рынками сбыта такой продукции стали Казахстан, Китай и Киргизия.

"В этом году покупателями московских мясных продуктов стали 23 страны, среди которых лидирующие позиции занимают Казахстан, Китай, Иран, Гонконг и Белоруссия. Также у столичных производителей появились новые рынки сбыта: Туркмения, Грузия, Молдавия и Узбекистан. В основном экспортируется в новые страны свежая и замороженная говядина", - приводят в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Александра Прохорова.