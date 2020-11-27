Новые разделы стали доступны пользователям электронной медкарты в Москве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пользователям электронной медицинской карты в Москве стали доступны новые разделы. В них представлена информация обо всех актуальных лекарственных назначениях, а также о вызовах скорой помощи, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В частности, горожане смогут видеть выписанные рецепты. Кроме даты назначения и названия лекарства, пациенты смогут изучить информацию о статусе рецепта и схему приема назначенных препаратов.

В частности, в разделе "Мои рецепты" стала доступна информация о выписанных действующих рецептах. Пользователи могут увидеть дату назначения и название препарата, тип рецепта и его статус, например, "действующий", "отпущен", "на отсроченном обслуживании", "препарат поступил в аптеку". Более полное описание доступно при нажатии на значок файла, находящийся справа от названия препарата: дозировка, схема приема, срок действия рецепта, фамилия, имя и отчество врача, выписавшего рецепт, и наименование медицинской организации.

"В разделе "Моя скорая помощь" пользователи могут ознакомиться с данными о вызовах скорой помощи с июня 2017 года, включая информацию о дате и времени вызова и прибытии бригады, составе бригады медицинских работников, приехавших на вызов, адресе вызова, поставленном диагнозе и другие сведения", - говорится в сообщении.

Новые разделы "Мои рецепты" и "Моя скорая помощь" доступны в веб-версии электронной медицинской карты на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо".