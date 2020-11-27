Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 6 484

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 6 484 человека, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 6 484 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 434 902", - говорится в сообщении.