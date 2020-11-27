"Яндекс.Карты" стали показывать загруженность станций московского метро

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Загруженность станций московского метро появилась в "Яндекс.Картах". Новая функция станет особенно важной в пандемию, когда людям необходимо соблюдать дистанцию, говорится в сообщении компании.

Обстановку в метро можно посмотреть в веб-версии или мобильном приложении "Яндекс.Карт" - на iOS и Android. Когда пользователь построит маршрут или выберет станцию, "Карты" покажут загруженность с помощью цветовых индикаторов: зеленый обозначает небольшую загруженность на станции, оранжевый - среднюю, красный - большую.

"Карты" определяют загруженность с помощью специального алгоритма, который учитывает плотность сигналов GPS около станции. Помимо этого, отмечают в "Яндексе", в разработке новой функции помогали и сами пользователи, оценивая количество людей на станции, когда передвигались по метро. На основе их ответов была построена модель машинного обучения, которая определяет загруженность.

Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией "Яндекс.Карт" пользуются 50 млн человек.