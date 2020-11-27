Более 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, госпитализировали в медучреждения Москвы за сутки. Об этом сообщили в пятницу в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице подтверждено 7 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 549 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 421 человек", - говорится в сообщении.

Более 10% среди заболевших составляют дети, 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% - от 46 до 65 лет, еще 10,9% - от 66 до 79 лет. Также 4,3% среди заболевших - это люди старше 80 лет. "Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 585 095 случаев заражения, из них 7 918 за последние сутки. Выздоровели 434 902 человека, умерли 8 680.