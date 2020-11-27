Сквозная нумерация путей Савеловского вокзала в Москве вводится с 1 декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Переход на сквозную, последовательную, нумерацию путей Савеловского вокзала в Москве произойдет 1 декабря 2020 года. Для удобства пассажиров будут обновлены навигационные указатели, сообщила в пятницу пресс-служба Московской железной дороги.

"Для удобства пассажиров на Савеловском железнодорожном вокзале с 1 декабря 2020 года будет осуществлен переход на последовательную нумерацию железнодорожных путей - с 1 по 9 (слева направо). В целях информирования пассажиров на вокзальном комплексе размещены плакаты с новой схемой нумерации. С 1 декабря будут обновлены навигационные указатели для лучшего ориентирования пассажиров", - говорится в сообщении.

Кроме того, информация об изменениях также транслируется по громкоговорящей связи на Савеловском и других вокзалах московского железнодорожного узла.