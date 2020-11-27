Расписание электричек Курского, Рижского направлений и МЦД-2 изменится с 1 по 12 декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2 изменится с 1 по 12 декабря в связи с проведением комплекса сложных работ в рамках реализации проекта Московские центральные диаметры. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"С 1 по 12 декабря изменится расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД. В эти дни участок Каланчевская - Курская будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. Кроме того, в ночь с 5 на 6 декабря с 22:30 до 05:30 пройдут путевые работы на участке Тушино - Павшино. На время работ изменятся расписание и маршруты электричек", - говорится в сообщении.