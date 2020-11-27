Число обращений к детскому омбудсмену Москвы по поводу образования выросло вдвое

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Количество обращений по организации образовательного процесса в школах, в том числе дистанционного обучения, к уполномоченному по правам ребенка в Москве увеличилось в два раза в 2020 году, сообщила в пятницу в ходе онлайн-пресс-конференции столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская.

"В два раза увеличилось <...> число обращений по организации образовательного процесса в школах, а именно дистанционного обучения. Также в три раза увеличилось количество обращений по обустройству детей в дошкольные образовательные учреждения", - сказала Ярославская.

Она подчеркнула, что переход образовательных учреждений на дистанционное обучение - это вынужденная мера, связанная с соблюдением права ребенка на жизнь. Также Ярославская отметила, что в повестке исполнительной власти и правительстве Москвы никогда не было вопроса о том, что дистанционное обучение станет нормой.

Она добавила, что также к ней часто поступали обращения по вопросам, которые связаны с ненадлежащим исполнением родительских прав, об определении места жительства ребенка и осуществлении родительских прав одним из родителей, который не проживает с ним.