Омбудсмен: московские СИЗО создали все условия для нераспространения коронавируса

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следственные изоляторы Москвы создали все условия и предприняли необходимые меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции в формате онлайн сообщила Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.

"Я должна сказать, что в следственных изоляторах были созданы все абсолютно условия, необходимые для того, чтобы коронавирус с минимальными потерями затронул людей, которые сегодня не могут сами себя защитить. Постоянная санитарная обработка, полностью были приспособлены 96 коек для тех, кто может заболеть коронавирусом, чтобы оказывать им медицинскую помощь. Вся необходимая аппаратура, связанная с ИВЛ, компьютерной томографией, была мобилизована. Это позволило избежать серьезных историй на территории московских следственных изоляторов", - сказала Потяева.

Уполномоченный по правам человека в Москве за время пандемии 13 раз посетила следственные изоляторы столицы в связи с обращениями граждан, на личном приеме омбудсмен приняла 52 человека, которые обращались по экстренным вопросам. "Больше всего это, конечно, были проблемы, связанные с медицинским обеспечением. К сожалению, в наших следственных изоляторах есть люди, у которых есть онкозаболевания, люди, которые почувствовали себя плохо, испугались, что у них коронавирус", - добавила омбудсмен.

Она отметила, что некоторые содержащиеся в следственных изоляторах люди были вывезены в медицинские учреждения Москвы для прохождения компьютерной томографии, проведения анализов, а также проведения других процедур, позволяющих поставить точный диагноз.

По ее словам, всего за весь период пандемии в аппарат московского омбудсмена поступило свыше 3,8 тыс. обращений. Чаще всего они были связаны с образованием и здравоохранением, кроме того, возникали вопросы социального обеспечения граждан.