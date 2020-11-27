Музей истории российской литературы им. Даля запускает онлайн-радио "Литературный музей"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Государственный музей истории российской литературы им. Даля запустит 1 декабря "Литературный музей", включающий серию подкастов. Об этом сообщает пресс-служба музея в пятницу.

"В рамках проекта сотрудники музея и приглашенные гости записали цикл аудиопрограмм, посвященных истории классической словесности (подкасты "Во весь голос", "Говорит экспонат") и современной литературы (подкасты "Идеальный читатель" и "Как стать поэтом?")", - говорится в сообщении.

Все выпуски будут доступны с 1 декабря на сайте музея в разделе "Медиа", а позднее на различных платформах, включая "Яндекс.Музыка" и Apple Podcasts. Курс мини-лекций "Говорит экспонат" расскажет об истории российской литературы через историю предметов. "Во весь голос" - записи голосов поэтов, хранящиеся в аудиофонде музея, сопровождающиеся комментариями сотрудников музея.

В подкасте "Идеальный читатель" финалисты национальной премии "Большая книга" Евгений Чижов, Наталья Громова, Александр Иличевский и Ксения Букша отвечают на два вопроса: "Как выглядит ваш идеальный читатель?" и "В каких обстоятельствах лучше всего читать произведение?".

"Актеры Мастерской Брусникина Марина Калецкая, Кирилл Одоевский, Анастасия Чуйкова и Алексей Мартынов прочитали отрывки из книг "Собиратель рая", "Насквозь", "Чертеж Ньютона" и "Чуров и Чурбанов", а создатели подкаста записали саунд-дизайн, который погружает слушателя в идеальную, с точки зрения авторов, атмосферу для восприятия текста", - добавляют в музее.

Подкаст "Как стать поэтом?" адресована тем, кого хотя бы раз в жизни тянуло к сочинительству. Гостями первых выпусков программы стали поэты Анна Аркатова, Санджар Янышев и Юлий Гуголев.