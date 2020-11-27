МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Москва впервые вошла в топ-20 городов мира по привлекательности для жизни экспатов, обойдя Берлин и Нью-Йорк. Как сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, рейтинг был составлен по данным опроса 15 тыс. человек.

"Москва впервые вошла в топ-20 рейтинга Expat Insider международного агентства Internations, который оценивает удобство разных городов мира для проживания иностранных специалистов. Российская столица поднялась в нем за год с 54-го до 17-го места и, по совокупной оценке, обошла Нью-Йорк, Берлин и Цюрих", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, рейтинг Expat Insider составлен на основе данных опроса международного сообщества экспатов и является авторитетным источником объективной информации об условиях их жизни в различных городах и странах. В нем приняли участие 15 тыс. человек из 181 страны, которые оценили 66 городов мира с точки зрения привлекательности для экспатов. Лидируют в рейтинге Валенсия, Аликанте и Лиссабон, замыкают его Стамбул, Пекин и Кейптаун. "Соседями" Москвы в рейтинге стали Люксембург, Хошимин, Доха и Вена.

"Живущие в Москве иностранцы дают высокую оценку различным сферам жизни в столице, этому способствуют созданные благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, в том числе для иностранных компаний. Немаловажно, что выше всего Москву оценили по финансовому положению и карьерным возможностям: в столице сохраняются низкий уровень инфляции и одна из самых низких среди мировых мегаполисов безработица, даже в кризисный период", - приводит пресс-служба слова Ефимова.

Рейтинг включает в себя четыре тематических подрейтинга: "Проживание" (доброжелательность местного населения, гостеприимство, владение языком и заведение дружбы, общение), "Жилье и финансы" (финансовое положение, доступность жилья), "Качество жизни" (климат и свободное время, транспорт, безопасность и политика, здравоохранение и окружающая среда), а также "Работа в городе" (занятость и карьера, гарантия занятости, баланс между работой и личной жизнью).

"Выше всего Москву оценили с точки зрения удовлетворенности работой и карьерными возможностями (12-е место) и финансового положения (16-е место). Также высокой оценки экспатов удостоились система общественного транспорта (19-е место) и доступность жилья (21-е место). В динамике Москва продемонстрировала существенный рост почти по всем группам показателей: с 69-го на 21-е по группе "Работа в городе", с 66-го до 35-го в группе "Проживание", с 49-го до 35-го по "Качеству жизни" и с 19-го на 14-е по "Финансам и жилью", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

О рейтинге

По данным аналитического центра города Москвы, интернет-сообщество экспатов Internations ежегодно с 2017 года проводит опрос среди своих пользователей по целому ряду вопросов, касающихся разных сфер жизни в городах мира, и на основе полученных данных составляет рейтинг Expat Insider. Москва присутствует в рейтинге с 2017 года, самое высокое место, которое занимала столица с начала публикации рейтинга, 33-е.