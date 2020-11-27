Собянин вручил многодетным семьям почетный знак "Родительская слава города Москвы"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения многодетным семьям почетного знака "Родительская слава города Москвы" состоялась в Белом зале столичной мэрии на Тверской улице в пятницу.

"Последнее десятилетие можно считать десятилетием многодетных семей. Сложно себе представить, но за 10 лет количество многодетных семей выросло в 2,5 раза. Теперь в каждой школе, в каждом детском саду есть дети из многодетных семей", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, вручая награды.

Он отметил, что традиционно на такие церемонии семьи приходят с детьми, однако в этот раз из-за пандемии коронавируса решено было провести ее без детей, чтобы не создавать дополнительных рисков. Мэр назвал героическим поступком воспитание родителями по 5-10 детей в семье.

"Город со своей стороны делает все, чтобы создавать комфортную среду для наших детишек. Несмотря на пандемию, мы продолжаем строить десятки детских садов, реконструировать детские поликлиники, строить неонатальные, перинатальные центры, реконструировать действующие корпуса, выполнять целую программу реконструкции родильных домов и так далее", - сказал он.

Кроме того, отметил Собянин, обустраиваемая в Москве общественная среда также направлена на создание комфортных условий и для детей. "Несмотря на то, что с каждым годом средний возраст москвичей становится все больше, Москва - город детства, город молодежи. Во многом это благодаря вам, вашему труду", - добавил мэр Москвы. Всего почетный знак получили 16 многодетных семей.

Почетный знак "Родительская слава города Москвы" учрежден в 2009 году. Им награждаются родители (усыновители), постоянно проживающие в городе Москве не менее 10 лет и состоящие в браке, заключенном в соответствии с федеральным законодательством, либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали пять и более детей (младшему из которых 5 лет) "за формирование у детей активной жизненной позиции и нравственных устоев, создание условий, обеспечивающих достижение ими высоких результатов в трудовой, учебной, творческой, спортивной и иной деятельности". Начиная с 2009 года почетным знаком "Родительская слава города Москвы" были награждены 296 многодетных семей.