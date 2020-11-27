Гидрометцентр сообщил, что снежный покров в Москве может сформироваться в начале декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Снежный покров в столице может сформироваться 30 ноября - 1 декабря, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник-вторник начнет расти давление. Солнце начнет появляться, и осадки в виде небольшого снега [будут], так как ночные температуры будут выражены отрицательными [значениями] и дневные тоже [составят] ноль - минус один-два [градуса]. Так что снег ожидается прямо в начале зимы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, до этого момента Москву ожидают смешанные осадки: снег, мокрый снег и дождь. Это не позволит активно формироваться снежному покрову.