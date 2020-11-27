Эксперт: Москва на пути к стабилизации ситуации с COVID-19, несмотря на число заболевших

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Москва демонстрирует тенденцию к стабилизации ситуации с коронавирусом, несмотря на очередной максимум по числу выявленных за сутки случаев заражения. Об этом заявила ТАСС в пятницу заместитель директора по аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"В Москве, где коэффициент распространения инфекции составляет около единицы, можно говорить о том, что определенные стабилизационные тенденции есть: число случаев заболевания, выявленных за текущий декретированный (установленный - прим. ТАСС) период, примерно равно числу случаев, выявленных за предыдущий период", - сказала Плоскирева.

В пятницу утром стало известно, что в Москве за минувшие сутки выявили 7 918 инфицированных, что для столицы стало самым большим значением с начала пандемии. Число заразившихся в России в целом также оказалось максимальным - 27 543. Однако коэффициент распространения коронавируса, по подсчетам ТАСС, в стране близок к единице, а в городе держится ниже этой отметки уже три дня подряд.

По словам Плоскиревой, развитие ситуации в разных регионах будет зависеть от ряда факторов, включая как противоэпидемические меры, так и сознательность самих жителей. "Наша цель - достигнуть стабильного снижения заболеваемости в каждом из регионов Российской Федерации и стране в целом. Это осуществимо только при условии коллективизма в обеспечении эпидемиологической безопасности: если каждый из нас будет проявлять социальную ответственность и строго соблюдать все меры, рекомендованные Роспотребнадзором", - добавила собеседница агентства.