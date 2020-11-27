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Пандемия COVID-19

Эксперт: Москва на пути к стабилизации ситуации с COVID-19, несмотря на число заболевших

Как отметила заместитель директора по аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, число случаев заболевания, выявленных за текущий установленный период, примерно равно числу случаев, выявленных за предыдущий период

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Москва демонстрирует тенденцию к стабилизации ситуации с коронавирусом, несмотря на очередной максимум по числу выявленных за сутки случаев заражения. Об этом заявила ТАСС в пятницу заместитель директора по аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"В Москве, где коэффициент распространения инфекции составляет около единицы, можно говорить о том, что определенные стабилизационные тенденции есть: число случаев заболевания, выявленных за текущий декретированный (установленный - прим. ТАСС) период, примерно равно числу случаев, выявленных за предыдущий период", - сказала Плоскирева.

В пятницу утром стало известно, что в Москве за минувшие сутки выявили 7 918 инфицированных, что для столицы стало самым большим значением с начала пандемии. Число заразившихся в России в целом также оказалось максимальным - 27 543. Однако коэффициент распространения коронавируса, по подсчетам ТАСС, в стране близок к единице, а в городе держится ниже этой отметки уже три дня подряд.

По словам Плоскиревой, развитие ситуации в разных регионах будет зависеть от ряда факторов, включая как противоэпидемические меры, так и сознательность самих жителей. "Наша цель - достигнуть стабильного снижения заболеваемости в каждом из регионов Российской Федерации и стране в целом. Это осуществимо только при условии коллективизма в обеспечении эпидемиологической безопасности: если каждый из нас будет проявлять социальную ответственность и строго соблюдать все меры, рекомендованные Роспотребнадзором", - добавила собеседница агентства.

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РоссияПандемия COVID-19
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