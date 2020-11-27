Депздрав Москвы: основным фактором госпитализации с COVID-19 является клиническая картина

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Бригады скорой помощи в Москве будут активнее использовать возможности КТ-центров для диагностики, основным фактором госпитализации пациентов является клиническая картина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в пятницу.

Отмечается, что на ежедневно проводимом дистанционном совещании московской станции скорой помощи имени Пучкова был рассмотрен вопрос об увеличении доступности КТ-исследований для пациентов с коронавирусом и тактике ведения таких больных. В Москве открываются еще 12 круглосуточных КТ-центров для обследования пациентов с подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом.

"Таким образом, бригады скорой будут активно использовать возможности КТ-центров для более ранней и точной диагностики заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также назначения своевременной терапии всем нуждающимся в этом пациентам. При этом основным фактором для принятия решения о госпитализации остается клиническая картина, имеющаяся у пациента", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил руководитель московской скорой Николай Плавунов, все нуждающиеся пациенты с коронавирусной инфекцией госпитализируются для лечения в стационар на основании клинической картины, главным показателем является состояние пациента, а не формальные показатели. В некоторых случаях пациент переносит заболевание достаточно легко, получает бесплатные современные лекарственные препараты, находится под наблюдением врача поликлиники и телемедицинского центра и может продолжать лечение дома, госпитализация ему не требуется.

В случае же выявления в процессе наблюдения у больных признаков тяжелого или длительного течения заболевания, развития осложнений пациенту оформляется направление и вызывается выездная бригада скорой медицинской помощи, которая незамедлительно доставляет его в профильный стационар.

"Еще одно нововведение - теперь службой скорой помощи наряду с поликлиниками будет организована доставка пациентам с COVID-19 бесплатных лекарств. Это позволит начать лечение инфекции в максимально короткие сроки", - сказал Плавунов.