Собянин заявил, что вручение премии World Travel Awards 2021 состоится в Москве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Награждение финалистов премии World Trawel Awards в 2021 году состоится в Москве. Российская столица проведет церемонию награждения второй год подряд, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"После тяжелого кризиса в туристической индустрии обязательно наступит новый подъем: мы сможем быстрее преодолеть трудности, если в нынешние трудные времена будем начинать новые проекты, поддерживать друг друга и с оптимизмом смотреть в завтрашний день. Москва сохранила за собой право провести в 2021 году торжественную церемонию вручения премии World Travel Awards в традиционном режиме офлайн. Мы обязательно воспользуемся этим правом", - сказал он в ходе церемонии вручения главной туристической премии мира World Travel Awards 2020.

Он добавил, что эту премию по праву называют туристическим Оскаром. В прошлом году российская столица была признана лучшим туристическим направлением в категории "Город 2019 года". За Москву проголосовали не только члены жюри, но и более 20 млн туристов, которые ее посетили.

"Красивые улицы и парки, уникальные памятники архитектуры, неисчерпаемые возможности для открытий и добрая атмосфера привлекают в наш город гостей из всех стран мира. В 2020 году мы были полны решимости развивать наш успех, но перекрытие границ и локдаун нарушили планы людей, и нанесли огромный ущерб туристической индустрии. В то же время мы убедились, насколько важны путешествия для людей, и как это плохо, когда против своей воли граждане должны оставаться дома. Жажда новых знаний и впечатлений, стремление познавать мир и расширять круг общения являются жизненно важными потребностями современного человека", - сказал мэр.

Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. Москва принимает World Travel Awards впервые. В 2019 году российская столица завоевала награду в главной номинации "Лучшее туристическое направление. Город", опередив такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сидней, Лиссабон и другие.