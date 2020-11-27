Москва второй раз признана лучшим турнаправлением во версии World Travel Awards

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Москва во второй раз получила "оскар" в туристической индустрии как лучшее направление в категории "Город". Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва второй год подряд получает главную премию World Travel Awards в номинации "Лучшее туристическое направление" в категории "Город"! Наш любимый город по праву "туристическая столица мира". Очень приятно, что за Москву голосовали не только эксперты, но и туристы", - написал мэр на своей странице в "ВКонтакте".

Он добавил, что в этом году у столичных властей были амбициозные планы по развитию туристической отрасли, которые будут обязательно реализованы, как только это станет возможно. "Уверен, когда откроются границы, мы будем снова приятно удивлять гостей. Будет новый подъем отрасли, - все соскучились по путешествиям и хорошим впечатлениям", - написал Собянин.

Мэр уточнил, что победителей гранд-финала в этом году объявляли онлайн: как победитель прошлого года, Москва собиралась принимать гостей со всего мира, но церемонию пришлось перенести. "Справимся с пандемией и ждем всех в гости. Поздравляю с успехом москвичей. И спасибо всем, кто работает в сфере гостеприимства", - сказал Собянин.

О премии

Как ранее сообщала пресс-служба Мостуризма, телемосты в ходе онлайн-церемонии вручения премии World Travel Awards 2020 свяжут зрителей с флагманским туристским информационным центром в парке "Зарядье" и залом Цифрового делового пространства, будут названы победители премии в 26 ключевых номинациях. В ходе трансляции зрителям представят видеоролики с видами Красной площади, ВДНХ, парка Горького, Воробьевых гор, Останкинской телебашни.

В этом году Москва представлена сразу в семи номинациях. Среди них - "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма".

Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. Москва принимает World Travel Awards впервые. В 2019 году российская столица завоевала награду в главной номинации "Лучшее туристическое направление. Город", опередив такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сидней, Лиссабон и другие.